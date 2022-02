Covid, circolare ministero: quarantena abbreviata a 5gg per non vaccinati

Afp

Passa da dieci a cinque giorni la quarantena per le persone non vaccinate (o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni) e senza sintomi che sono entrate in contatto stretto con una persona positiva al Covid. E' quanto prevede una circolare del ministero della Salute. La cessazione della quarantena è condizionata all'esito negativo di un tampone. E' obbligatorio inoltre indossare la mascherina Ffp2 per i 5 giorni successivi.