Covid, chiusi ristoranti e bar, ma non per il giudice del caso Gregoretti

Martedì 16 febbraio Italia 1 ha visto il ritorno in prima serata de "Le Iene", che tra vari servizi ha mostrato un'inchiesta di Filippo Roma e Marco Occhipinti sul giudice del caso Gregoretti-Salvini, Nunzio Sarpietro.

Il 28 gennaio, quando Roma era in zona arancione, il giudice è sopraggiunto a Palazzo Chigi per interrogare l'allora premier Giuseppe Conte e, un'ora dopo, si è concesso un pranzo con la figlia e il fidanzato in un ristorante chiuso al pubblico come indicato nella normativa anti-Covid.

"Era l'unico modo in cui poter stare con mia figlia in un momento tranquillo", si giustifica Sarpietro. Di fronte alle domande della Iena, il giudice ammette di aver "violato un regolamento, non una legge", sostenendo che non si tratti di nulla di drammatico, di tenere comunque un comportamento sicuro e di essere disposto a pagare una sanzione.