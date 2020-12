Covid, Cei: Messa notte di Natale in orario compatibile con coprifuoco

La Messa della notte di Natale dovrà essere compatibile con gli orari del coprifuoco. E' l'indirizzo dato dalla Cei per tutte le parrocchie. I Vescovi, si legge infatti in una nota, "si sono confrontati circa le prossime celebrazioni natalizie, in modo particolare sulla Messa nella notte di Natale, sottolineando la necessità di prevedere l'inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto coprifuoco".