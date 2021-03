Covid, capo Protezione civile: "Siamo in guerra, usiamo norme guerra"

Ansa

"Noi siamo in guerra. Servono norme da guerra". Così il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, secondo il quale a Genova "mi pare che lo si stia facendo, a cominciare dall'impiego delle farmacie che vedrà in Liguria uno dei punti di prima attivazione, così come la norma che sblocca l'operatività degli infermieri". Quindi, l'invito ai liguri: "Fateci vedere cosa sapete fare, così che possiamo trasferirlo a livello nazionale".