Covid, calano le terapie intensive: prima volta nella seconda ondata

Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata di coronavirus in Italia calano le terapie intensive. Attualmente sono 3.846 le persone ricoverate in Rianimazione, due in meno di ieri. Si confermano in calo, per il terzo giorno consecutivo, anche i ricoveri negli altri reparti Covid che sono passati dai 34.313 di mercoledì ai 34.038 di oggi (-275). Nelle ultime 24 ore, inoltre, ci sono stati 24.031 guariti.