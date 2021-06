Covid, Brusaferro: "Via le mascherine all'aperto, ma se i contagi risalgono torneranno"

Ansa

Da lunedì cade l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, se non vi sono assembramenti. "Per ora la situazione permette di toglierle. Abbiamo solo 11 casi per centomila abitanti in sette giorni a livello nazionale", sottolinea Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts. E aggiunge: "Il monitoraggio ci consente di capire come evolve la situazione e semmai intervenire, anche reintroducendo misure".