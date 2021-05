Covid, Brusaferro: "Scenario positivo ma serve prudenza"

Ansa

"Da metà giugno tutta l'Italia potrebbe essere colorata di bianco. E' uno scenario che indubbiamente volge al bello. Però la pandemia per definizione è globale e la sicurezza viene raggiunta solo se riguarda tutti, come hanno ribadito i capi di Stato al recente Health Global Summit". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, al Corriere della Sera. A suo avviso, "siamo in una fase di transizione".