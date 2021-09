Covid, Brusaferro: "Quadro stabile ma leggermente decrescente"

Ansa

"Il quadro epidemiologico italiano mostra una decrescita" dell'andamento dei contagi da Covid "specie nelle fasce d'età più giovani". Lo dice il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro commentando i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. L'Ecdc mostra "un quadro in cui l'Italia si sta schiarendo con incidenza in calo. Siamo in una situazione stabile ma leggermente decrescente", aggiunge.