Covid, Brusaferro: "Non ci sono più dubbi, proteggersi con vaccini"

IPA

"Gli studi sono importanti perché rilevano come le persone vaccinate abbiano un rischio molto più basso di avere conseguenze gravi dall'infezione". Lo afferma il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro. "Malgrado non ci siano dubbi sull'importanza di questo strumento, insieme al distanziamento e le mascherine, ancora milioni di persone non sono protette. L'invito è quindi di iniziare l'iter per chi ancora non l'ha fatto", aggiunge.