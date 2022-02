Covid, Brusaferro: "Italia fra Paesi con decrescita significativa"

L'andamento della pandemia da Covid-19 in Italia è in una "fase di decrescita" testimoniata dall'incidenza a 672 e dall'indice Rt "sotto la soglia epidemica".

Lo afferma il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, sottolineando che "la curva mostra come siamo tra i Paesi che stanno marcando una decrescita significativa". Anche in tutte le fasce di età c'è una riduzione: in particolare anche nelle fasce di età più giovani come quella 0-9 anni e quella 10-19 anni.