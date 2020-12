Covid, Brusaferro (Iss): "Numero nuovi casi è ancora significativo"

Ansa

Il numero dei nuovi casi di coronavirus in Italia "è ancora significativo anche se la curva è in decrescita". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. "Si registra una decrescita nelle terapie intensive in quasi tutte le Regioni ma non basta. I morti saranno gli ultimi a decrescere", ha aggiunto Brusaferro analizzando i dati del monitoraggio regionale della cabina di regia.