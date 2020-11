Covid, Brusaferro (Iss): curva si appiattisce ma alto numero decessi

Ansa

"I valori sono in decrescita rispetto alla settimana scorsa ma per quanto riguarda l'incidenza abbiamo una situazione molto diversificata fra regioni", quella che fotografiamo è "una realtà ancora molto impegnata in termini di nuovi casi che si registrano". Lo ha detto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, circa emergenza Covid. "In qualche modo la curva dei contagi si sta appiattendo, ma resta ancora molto elevato il numero dei decessi".