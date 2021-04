Covid, Brusaferro (Iss): "Curva epidemica decresce ma con lentezza"

Ansa

"In molti Paesi europei c'è una curva in crescita, mentre in Italia c'è una decrescita ma sempre lenta della curva". A dirlo il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, illustrando i dati del monitoraggio della cabina di regia sulla pandemia. "Decresce l'età mediana dei casi a 42 anni", sottolinea poi Brusaferro. In calo anche i contagiati nelle varie fasce d'età, "prova indiretta dell'efficacia della vaccinazione".