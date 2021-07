Covid, Brusaferro: "Indice Rt in crescita, la prossima settimana verso 1,24"

Ansa

L'indice Rt è in crescita e passa dallo 0,66 della settimana scorsa allo 0,91 di questa settimana. Di questo passo, fra sette giorni potrebbe arrivare "a 1,24 con un intervallo 1,21-1,27". E' quanto afferma il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, sottolineando che "anche l'Rt ospedaliero è in crescita, anche se in ritardo rispetto al dato nazionale".