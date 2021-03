Covid, Brusaferro: incidenza casi cresce tra bambini dai 10 anni  

Ansa

"I casi di Covid sono in crescita in tutte le classi di età, anche tra i ragazzini dai 10 anni in su". Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro analizzando i dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia. "C'è una lenta decrescita dell'età mediana dei contagi. Vengono colpite persone più giovani e si vedono gli effetti delle vaccinazioni sugli anziani", ha aggiunto.