Covid, Brusaferro: "Il percorso è condiviso con le Regioni"

L'aggiornamento dei nuovi dati sull'epidemia di coronavirus "avverrà nelle prossime ore. Il percorso è condiviso e vede attori le Regioni, il Cts e il ministero della Salute". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, sottolineando che l'Italia si trova "in una fase di transizione in cui ci sono delle ricrescite e bisogna intervenire per riportare la curva in una fase piu controllata".