Covid, bozza Dpcm: stop asporto dopo le 18 per specifici codici Ateco

Ansa

Stop all'asporto dopo le 18 per chi svolge come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati): lo prevede la bozza di Dpcm messa a punto dal governo. Il documento prevede anche la riapertura degli impianti sciistici dal 15 febbraio, ma solo dopo l'adozione di linee-guida apposite.