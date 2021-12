Covid, boom di casi tra operatori sanitari: quasi 5mila in 30 giorni

"Crescono vertiginosamente i contagi degli operatori sanitari, vicini a quota 5mila negli ultimi 30 giorni". E' l'allarme lanciato da Antonio De Palma, presidente del sindacato infermieri Nursing Up, che chiede alle Regioni di "mettere in sicurezza il personale con una scarsa risposta immunitaria, anche se vaccinati con 2 o 3 dosi". Nel pieno della quarta ondata, aggiunge, "non possiamo permetterci un piano di contrasto tanto disomogeneo".