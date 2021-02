Covid, Bonaccini: verso chiusura anche scuole elementari in zona rossa

lapresse

Con il nuovo Dpcm si va verso la chiusura in zona rossa anche delle scuole elementari. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini: "Una delle novità dovrebbe essere che nelle zone rosse si chiude dalle scuole elementari e non più solo dalla prima media alle superiori". Lo stesso, ha quindi aggiunto, potrebbe valere "anche in zone arancioni dove il contagio è molto alto, sopra i 250 contagi su 100mila abitanti".