Covid, Bonaccini: "Siamo all'inizio della terza ondata"

Ansa

"Stiamo affrontando l'inizio della terza ondata: non possiamo mollare ora, nel momento in cui stiamo mettendo tutto il nostro impegno per accelerare la campagna vaccinale, indispensabile per battere questo virus". Così Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, annunciando la firma della nuova ordinanza che estende a tutti i comuni del Bolognese misure anti Covid ulteriormente restrittive.