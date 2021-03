Covid, Bonaccini: "Gli operatori sanitari non vaccinati non dovrebbero lavorare"

Ansa

"Non so se serva l'obbligo vaccinale, so che se un operatore sanitario non si vaccina non può lavorare" in luoghi come gli ospedali. Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ai microfoni di Mattino Cinque. "Quattro anni fa fui il primo presidente di Regione a prendere la decisione di vaccinare tutti i ragazzi e i bambini. Se non ti vaccinavi e non ti vaccini non puoi iscriverti all'asilo nido pubblico o privato".