Covid, Boccia: vaccinazioni garantite, Germania ha sbagliato

Ansa

"Il piano di vaccinazioni è garantito. Nel primo trimestre abbiamo 8,7 milioni di dosi Pfizer che sono in distribuzione entro il 31 marzo. Moderna è in valutazione da parte dell'Ema il 6 gennaio". Lo ha assicurato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. "I Paesi non possono comprare vaccini per conto loro. L'Italia è un Paese serio", ha ricordato commentando l'accordo extra fatto dalla Germania.