Covid, Boccia: regole per Natale non costrizioni ma tutela verso altri 

LaPresse

"Le regole per le festività natalizie non devono essere considerate delle costrizioni ma delle responsabilità verso gli altri". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, precisando che "è triste assistere al teatrino di una parte dell'opposizione che invece di mettersi al servizio del Paese per fronteggiare l'emergenza, soffia sul fuoco delle sofferenze. Le dichiarazioni di Salvini contro le restrizioni sono irresponsabili".