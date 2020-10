Covid, Boccia: "Duemila operatori per potenziare il tracciamento"

Ansa

Un contingente di duemila operatori per potenziare le attività di tracciamento dei casi di coronavirus. Lo ha annunciato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia nel corso di una riunione con i governatori. Il modello è lo stesso che a marzo ha portato medici e infermieri volontari negli ospedali in difficoltà e operatori socio sanitari in carceri e Rsa. I 2mila operatori verranno individuati con un bando della Protezione civile.