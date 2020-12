Covid, Boccia: "Chi vuole aprire tutto si assuma responsabilità"

LaPresse

"Chi vuole aprire tutto se ne assuma la responsabilità". Lo ha affermato il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, ribadendo il suo "no agli allentamenti" delle misure indicate nel Dpcm sugli spostamenti nel periodo natalizio, ma aprendo alla possibilità di "chiarimenti" sulle norme che regolano la mobilità per i piccoli Comuni e di confine. "Intraprendere un dibattito sull'apertura di Comuni e Province è da irresponsabili", ha aggiunto.