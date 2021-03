Covid, Biden: chi vuol togliere mascherine è come un uomo di Neanderthal

ansa

"Chi vuole rimuovere l'obbligo di indossare e mascherine la pensa come l'uomo di Neanderthal". Lo ha detto Joe Biden riferendosi ai governatori degli Stati americani in cui si intendono rimuovere tutte le restrizioni anti-Covid. "Le mascherine fanno la differenza, vanno indossate così come bisogna rispettare il distanziamento sociale. Sono misure che salvano vite umane", ha ricordato il presidente.