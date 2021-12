Covid, Bassetti: problema Omicron inizialmente sovradimensionato

Sulla variante Omicron, "mi pare che abbiamo sostanzialmente ridimensionato un problema che fino a qualche giorno fa sembrava la fine del mondo". Lo afferma Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive al San Martino di Genova. "C'è stato un corto circuito informativo, forse è stato più problematico per la politica e per l'economia che non per i medici. La soluzione è vaccinare e anche i più piccoli", osserva l'infettivologo.