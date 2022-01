Covid, Bassetti: possibile vaccinazioni ogni sei mesi

"A livello organizzativo per il futuro non è possibile aprire e chiudere gli hub vaccinali. Gli hub vaccinali devono rimanere aperti almeno per i prossimi 2 anni". Così Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive S. Matteo di Genova, spiegando che è necessario "perché qui è evidente che potrà succedere che dovremo vaccinarci una volta ogni sei mesi".