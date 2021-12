Covid, Basilicata unica Regione con terapie intensive vuote

Afp

La Basilicata è l'unica Regione italiana senza pazienti Covid in terapia intensiva. Sono invece 38 le persone ricoverate negli ospedali lucani (17 nell'ospedale San Carlo di Potenza e 21 nel Madonna delle Grazie di Matera). I posti Covid occupati in area non critica rappresentano invece l'11% di quelli disponibili, quindi un dato comunque molto lontano dalla soglia d'allerta del 40%.