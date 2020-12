Covid, Azzolina: "Né seconda né terza ondata dovute alla scuola"

Ansa

L'obiettivo del governo "è di far tornare a scuola in presenza, subito dopo le Feste, anche le studentesse e gli studenti delle scuole superiori". E' quanto afferma il ministro dell'Istruzione, aggiungendo: "Il Cts ha ribadito che non è corretto parlare dell'ipotesi di una terza ondata legata alla scuola, perché neanche la seconda è collegata alla scuola. Il rischio non è la riapertura il 7 gennaio delle superiori, ma i comportamenti non corretti".