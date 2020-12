Covid, Azzolina: "A scuola ora servono test rapidi e tamponi"

Ansa

"Serve una corsia preferenziale per test rapidi e tamponi, se ci fosse il caso di un positivo in classe i dirigenti scolastici devono avere risposte quasi immediate rispetto alla possibilità dei test rapidi in classe". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, precisando che "quando si è fatto testing, si è scoperto che i protocolli funzionano e la maggior parte studenti in classe non si è contagiata".