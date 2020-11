Covid, avviato bando acquisto 100 milioni di siringhe per vaccino

Ansa

Il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha avviato il bando per l'acquisto di oltre 100 milioni di siringhe per la somministrazione del vaccino anti-Covid. Le aziende avranno 15 giorni di tempo dalla pubblicazione della richiesta per presentare le offerte. Arcuri ha anche bandito la procedura per l'acquisto di oltre 5 milioni di fiale di diluente salino, necessario alla somministrazione di alcune tipologie di vaccino.