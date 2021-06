Covid, Asso Intrattenimento: ballo senza mascherina ma con green pass

"Proponiamo di ripartire da luglio, ma sia chiaro che il nostro lavoro è l'assembramento. La gente viene in discoteca per socializzare, quindi non è possibile tenere la mascherina in pista, dove si balla e si suda". Lo ha detto Luciano Zanchi, presidente nazionale delle discoteche di Asso Intrattenimento di Confindustria, sottolineando però il proprio parere favorevole a green pass e tracciamento.