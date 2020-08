Covid, assembramento a un concerto nel Salernitano: sospeso l'evento

E' stato sospeso per assembramento un concerto in Costiera Amalfitana, al porto turistico di Maiori (Salerno). Durante la serata, cominciata nel segno del rispetto delle regole anti-Covid, tra distanziamento e mascherine, alcuni spettatori si sono alzati in piedi affollandosi vicino all'area della band. I carabinieri di Maiori e la polizia locale hanno interrotto lo spettacolo facendo uscire il pubblico. Sanzione da mille euro per gli organizzatori.