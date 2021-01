Covid, Arcuri: "Anche la prossima settimana Pfizer riduce le consegne"

Ansa

La prossima settimana "non solo non verranno consegnate in Italia le dosi che sono state unilateralmente e senza preavviso non consegnate in questa settimana, pari al 29%, ma ci sarà una pur lieve ulteriore riduzione delle consegne". Lo ha spiegato il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, alle Regioni sottolineando che la comunicazione di Pfizer è arrivata in giornata e confermando le azioni legali contro l'azienda americana.