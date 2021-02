Covid, Anm: lavoratori Giustizia rientrano in vaccinazione prioritaria

Ansa

Dopo le contestazioni su un'ipotetica corsia preferenziale per i magistrati nella campagna vaccinale, la Giunta Anm interviene per chiarire la situazione. In una nota, l'Associazione nazionale magistrati fa presente "che sono le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione a prevedere lavoratori dei servizi essenziali cui offrire il vaccino in via prioritaria", e in questa categoria ci sono gli addetti agli uffici giudiziari, anche le toghe.