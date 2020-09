Covid, anestesisti: "Virus non indebolito ma non c'è allarme"

Non ci sono evidenze che "il virus SarsCov2 sia mutato o si sia indebolito e i casi di coronavirus sono in progressivo aumento, ma il sistema sta tenendo e le terapie intensive per ora reggono". Lo afferma Alessandro Vergallo, presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani. "Al momento non ci risultano situazioni di allarme in alcuna Regione", sottolinea.