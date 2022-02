Covid, Andrea Costa: "Green pass illimitato per quelli con il booster e i guariti"

"Le restrizioni per i vaccinati con il booster e per i guariti non varranno più, neanche in zona rossa". A "Mattino Cinque News" il sottosegretario del ministero della Salute Andrea Costa parla della nuove regole per il contenimento della pandemia. "Era importante dare agli italiani un segnale di fiducia, positività e speranza".

"Le zone rosse rimangono, per quanto riguarda il monitoraggio della pressione sugli ospedali, ma per quanto riguarda le regole e le restrizioni non cambia più nulla", specifica Costa. "Si tratta di un messaggio positivo non solo per tutti i cittadini, ma per tutte le attività economiche: in pratica, non chiuderemo più niente nel Paese".