Covid, ancora 6,3 milioni di italiani senza vaccino

IPA

Sono 6.351.875 in Italia le persone over-12 che non hanno avuto il vaccino. E' quanto emerge dal report settimanale della struttura commissariale di Francesco Figliuolo. Nel calcolo non sono considerate le persone guarite dal Covid. Meno di due mesi fa, l'8 ottobre, erano 8,4 milioni gli italiani senza vaccino. Nella fascia di età compresa tra i 40 e i 49 anni i non vaccinati sono ancora 1.327.281, pari al 15,11% della platea.