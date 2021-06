Covid, altre 4 Regioni in zona bianca: coprifuoco slitta a mezzanotte

Ansa

Cresce il numero dei vaccinati in Italia e migliora sempre più la situazione sanitaria per quanto riguarda la pandemia. Da oggi avremo il coprifuoco a mezzanotte in zona gialla, mentre entrano in zona bianca anche Veneto, Abruzzo, Liguria e Umbria, che si aggiungono a Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, e fanno salire a sette il numero delle Regioni a minor rischio Covid.