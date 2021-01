Covid, albergatori Roma: dopo un anno così 1/4 non riapre 

"Ad oggi, quasi il 95% delle strutture alberghiere risultano chiuse a Roma. Sono aperti circa 80 hotel sui 1.200 presenti in città, il 25-30% dei quali non riaprirà più perché venivano da situazioni già difficili". Lo ha detto il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli. In seguito all'emergenza Covid, "molti hanno preferito non riaprire più da marzo. Siamo l'unico settore in cui tante realtà hanno fatturato veramente zero".