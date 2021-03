Covid, al via fase 3 di sperimentazione del vaccino Medicago-Gsk 

Ansa

E' entrato in fase 3 di sperimentazione un nuovo possibile vaccino anti-Covid, messo a punto da Medicago, società biofarmaceutica canadese, e GlaxoSmithKline. La sperimentazione, che ha ricevuto l'approvazione dalle autorità regolatorie canadesi e statunitensi, riguarderà 30mila soggetti inizialmente composti da adulti sani (tra i 18 e i 65 anni) seguiti da adulti anziani (dai 65 anni in su) e adulti con comorbilità. I test si svolgeranno in 10 Paesi.