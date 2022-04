Covid, Aifa: "Richiamo in autunno con il vaccino adattato" | Locatelli: "Per il trasporto pubblico e il cinema le mascherine restano fondamentali"

Intanto arriveremo al prossimo richiamo con un vaccino adattato , con o senza virus influenzale, in autunno ". Così il direttore generale dell'Aifa Nicola Magrini in conferenza stampa al ministero della salute. La pandemia globale, ha aggiunto, "è una emergenza da cui stiamo uscendo". E' "da decidere - ha aggiunto Magrini - se vaccineremo tutta la popolazione o solo over50 o over60".

"Ora - spiega il direttore Prevenzione del ministero

Rezza

nuovi vaccini adattati

- stiamo utilizzando ancora vaccini basati sul virus originale e che comunque mostrano capacità alta contro la malattia grave. Molte aziende stanno mettendo a punto vaccini che contengono oltre al virus Wuhan anche Omicron. Credo che durante l'estate iverranno sottoposti alla valutazione di Ema".

Locatelli: "Mascherina fondamentale in trasporti e cinema" -

"La scelta sull'utilizzo delle mascherine spetta al decisore politico- - sostiene il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli - ma io credo che la mascherina in certi contesti come il trasporto pubblico, cinema e teatro, conferisca una protezione assolutamente importante e fondamentale, io continuerò ad indossarla. E' vero che è finita l'emergenza ma non è finita la pandemia".

Sileri: "Ottobre sarà la prova del nove per verificare se siamo passati all'endemia" -

"A ottobre il virus molto probabilmente ricomincerà a circolare - ha aggiunto - ma troverà molti che si sono già immunizzati con la terza dose. Chi non l'ha fatta avrà forse una qualche immunità che però non sarà completa e assoluta, mentre chi non si è vaccinato rischia sempre una forma grave della malattia". Ogni anno, ha sottolineato, "faremo dei richiami, questo virus troverà sempre, con la variante che circolerà, una certa protezione perché abbiamo già un'immunità pregressa. Il virus andrà a comportarsi come il virus influenzale fa ogni anno"