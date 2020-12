Covid, Aifa: per 2-3 mesi vaccino sarà somministrato "a chiamata"

Ansa

"Per i primi 2 o 3 mesi il vaccino sarà coordinato e somministrato attraverso la struttura commissariale e le Regioni". Operatori sanitari e Rsa interessati alla somministrazione del vaccino "saranno identificati sulla base di specifiche liste regionali". Lo ha spiegato il direttore generale dell'Aifa, sottolineando che per i prossimi mesi, dunque, non ci sarà un meccanismo di prenotazione ma di chiamata.