Covid, Aifa: "Interessante l'ipotesi di un mix di vaccini, ma pochi dati"

La possibilità di effettuare il mix di vaccini anti-Covid tra prima e seconda dose "è un'opzione interessante e c'è un'ipotesi di un effetto incoraggiante, ma ancora non ci sono dati scientifici definitivi e pubblicati in merito". Lo sottolinea il presidente della Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Patrizia Popoli, aggiungendo che "fino a quando gli studi non verranno pubblicati non si potrà dire nulla di più".