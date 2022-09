Covid, Aifa: da lunedì via alle prenotazioni per i vaccini aggiornati

Da lunedì sarà possibile prenotarsi per ottenere la somministrazione del vaccino anti-Covid aggiornato.

Lo annuncia Nicola Magrini, direttore dell'Agenzia italiana del farmaco alla conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale. "Lunedì inizieranno le prenotazioni delle dosi a livello regionale - ha spiegato -. Un primo passo importante. Così si dovrebbe rafforzare anche il convincimento per chi deve fare la quarta dose per l'età o per varie patologie".