Sardegna e Sicilia superano la soglia del 10% prevista dai parametri Covid per le terapie intensive: entrambe hanno un'occupazione dei posti letto dell'11%, stabile rispetto a lunedì la Sardegna, in rialzo del 2% la Sicilia. Critica la situazione anche negli altri reparti secondo i dati Agenas, con la Sicilia al 19% (oltre la soglia del 15%) e la Sardegna al 14%, a un passo dal tetto. Crescono le intensive anche in Umbria (9%) e Calabria (6%).