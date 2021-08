Ansa

Sale al 12% (+1%) il tasso di occupazione delle terapie intensive in Sardegna, dove i malati Covid negli altri reparti rimangono al 14%, una percentuale vicina alla soglia del 15% per passare in zona gialla. In Sicilia entrambi i parametri hanno superato i limiti previsti, con le terapie intensive all'11% (il tetto è al 10%) e le aree mediche al 20% (+1%). Salgono i ricoveri anche in Calabria, con le rianimazioni al 7% (+1%).