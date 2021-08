Covid, Agenas: sale il tasso di ricoveri in Sicilia, Sardegna e Toscana

Ansa

Preoccupa il tasso di ricovero dei malati Covid negli ospedali di Sicilia e Sardegna. Nella prima, secondo l'Agenas, dopo il 14% in area medica, si raggiunge l'8% nelle terapie intensive, con un rialzo dell'1%. Nella seconda, nei reparti ordinari il tasso di occupazione sale all'8% mentre le terapie intensive sono all'11,2%. Numeri in crescita anche in Toscana, dove le terapie intensive sono al 6%.