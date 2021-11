Covid, Agenas: 4% occupazione terapie intensive e 6% aree mediche

Ansa

Secondo i dati dell'Agenas, è del 4% l'occupazione delle terapie intensive a livello nazionale e del 6% (con un aumento dell'1%) quella in area medica non critica negli ospedali per i casi Covid in Italia. Le percentuali sono sotto le soglie fissate dagli indicatori rispettivamente del 10% e del 15%. Le uniche due Regioni che hanno raggiunto la soglia per le intensive sono le Marche con l'11% e il Friuli Venezia Giulia al 10%.